विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Horoscope 27 June 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा कराएगा लंबी दूरी की यात्राएं और दिलाएगा अटके कामों में सफलता

Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएगा और दूरस्थ संपर्कों से बड़े लाभ के द्वार खोलेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Horoscope 27 June 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा कराएगा लंबी दूरी की यात्राएं और दिलाएगा अटके कामों में सफलता
मीन राशि: तुलसी के पौधे में नियमित जल देने और दीपक जलाने से मन को मिलेगी अद्भुत स्थिरता

Pisces horoscope 27 June 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर मीन राशि के लिए भाग्य, शिक्षा, यात्रा और आध्यात्मिक विकास से जुड़े संकेत लेकर आ रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे जीवन में नई दिशा और अवसर प्राप्त होने की संभावना बनती है. यह समय आस्था और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा.

करियर और व्यापार

किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. उच्च शिक्षा, शोध या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष प्रगति का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. व्यवसाय में नए संपर्क लाभकारी साबित होंगे और किसी विदेशी या दूरस्थ अवसर से लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ने की संभावना है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. किसी नई योजना में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा. भाग्य का सहयोग मिलने से कुछ अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान, पूजा-पाठ और सकारात्मक सोच से मन को स्थिरता मिलेगी.

उपायः मंदिर में पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. तुलसी के पौधे में नियमित जल और दीपक जलाएं.

शुभ रंगः हल्का पीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pisces Horoscope, Pisces Astrology, Pisces horoscope 27 June 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com