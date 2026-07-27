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Capricorn Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले, करियर में धैर्य से मिलेगी सफलता

Makar Rashi: आज धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी. करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में पुराने संपर्क लाभ दिलाएंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा तथा परिवार का साथ मानसिक मजबूती देगा.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 27 July 2026: सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले, करियर में धैर्य से मिलेगी सफलता
Makar Rashi

Capricorn Horoscope Today 27 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal:  आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा. यह गोचर आपको जल्दबाजी छोड़कर हर निर्णय को धैर्य और दूरदर्शिता के साथ लेने की सलाह दे रहा है. आज कुछ कार्य उम्मीद से धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है. शांत मन से किया गया प्रयास अंततः अच्छे परिणाम दे सकता है. दिनभर कई ऐसे अवसर मिलेंगे, जहां आपका अनुभव और व्यवहारिक सोच आपको सही दिशा दिखाएगी.

करियर और व्यापार

व्यापार करने वाले जातकों को अपने कार्यों की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा. यदि किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दें. पुराने ग्राहकों का सहयोग बना रहेगा और धीरे-धीरे लाभ की स्थिति मजबूत हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासित स्वभाव की सराहना कर सकते हैं. हालांकि किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने या समय सीमा की अनदेखी करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

धन और परिवार

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी. आय के साथ कुछ आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं. यदि बजट बनाकर चलेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा. किसी परिचित के कहने पर धन लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. पुराने कर्ज या देनदारियों को व्यवस्थित करने का प्रयास सफल हो सकता है. पारिवारिक जीवन में सामान्य से अच्छा वातावरण रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनके अनुभव से किसी समस्या का समाधान भी निकल सकता है. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि परिवार में किसी विषय को लेकर अलग-अलग राय बन रही है तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें. छोटी बातों को लंबा खींचने से बचना ही समझदारी होगी. संतान की बातों को ध्यान से सुनना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और उपाय

सामाजिक जीवन में आपकी गंभीरता और जिम्मेदार व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. अपनी योजनाओं और आर्थिक मामलों की जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें. ईर्ष्यालु लोग आपके प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं.

उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ समय ध्यान करें.

शुभ रंग: नीला.

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