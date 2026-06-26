Taurus Horoscope 26 June 2026: नौकरीपेशा जातकों को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का अवसर और बजट अनुसार करें खरीदारी

Taurus Horoscope 26 June 2026 Vrishabha Rashi: आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने का संदेश लेकर आएगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और संगठन क्षमता पर विशेष ध्यान रहेगा. अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों को अपनी दक्षता दिखाने का अवसर मिलेगा. जो कार्य लंबे समय से लंबित थे, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझकर काम करने से लाभ होगा. दोपहर के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से ध्यान रिश्तों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों की ओर स्थानांतरित होगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी सिद्ध हो सकती है. यदि किसी साझेदारी को लेकर चर्चा चल रही है तो उस विषय में सकारात्मक प्रगति संभव है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में दिन का उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी समझ मजबूत होगी और पुराने मतभेदों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी रोचक परिचय की संभावना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से सुबह का समय व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए उपयुक्त रहेगा. बजट और खर्चों की समीक्षा करना लाभकारी होगा. दोपहर के बाद किसी सहयोगी या साझेदार के माध्यम से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है. हालांकि किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा.

उपायः संध्या काल में बेल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें. उत्तर दिशा में कुबेर की प्रतिमा रखना लाभकारी रहेगा.

शुभ रंगः गहरा लाल.