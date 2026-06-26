Gemini Horoscope 26 June 2026: विद्यार्थियों की एकाग्रता में होगा सुधार और जोखिमपूर्ण निवेशों से पूरी तरह बचें

Gemini Horoscope 26 June 2026 Mithun Rashi: आज का दिन मिथुन राशि के लिए रचनात्मकता और व्यावहारिकता का अनूठा मिश्रण लेकर आएगा. सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा और नई योजनाओं को लेकर उत्साह दिखाई देगा. यह समय अपनी प्रतिभा को सामने लाने, महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां देने या किसी रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.

करियर और व्यापार

विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि लाभदायक रहेगी, क्योंकि एकाग्रता और सीखने की क्षमता बेहतर बनी रह सकती है. कार्यक्षेत्र में सुबह का समय आपकी कल्पनाशक्ति और संचार कौशल को मजबूत करेगा. किसी मीटिंग या चर्चा में आपके सुझावों को सराहना मिल सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रचार-प्रसार का लाभ मिलेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपकी राशि से षष्ठ भाव में आ जाएगा. इसके बाद ध्यान मनोरंजन से हटकर जिम्मेदारियों की ओर केंद्रित होगा. अधूरे कार्यों को पूरा करने और लंबित मामलों को निपटाने की प्रेरणा मिलेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में दिन का आरंभ हल्के-फुल्के और आनंदमय वातावरण के साथ होगा. बच्चों या युवा सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. शाम के समय घरेलू जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में सुबह का समय रोमांटिक रहेगा, जबकि बाद में व्यवहारिक विषयों पर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में जोखिम भरे निर्णयों से बचना बेहतर रहेगा. किसी नई योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. नियमित आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन के दूसरे भाग में पैरों में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

उपायः शिवजी का अभिषेक करें. किसी विद्यार्थी को पेन या अध्ययन सामग्री भेंट करना भी शुभ रहेगा.

शुभ रंगः पिस्ता हरा.