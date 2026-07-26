विज्ञापन
विशेष लिंक

Vrishabh Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: समझदारी से लिए गए फैसले दिलाएंगे सफलता

दिन के पहले भाग में सहयोग और समझौतों से लाभ मिल सकता है, जबकि बाद में निवेश और वित्तीय योजनाओं में सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य के लिए खान-पान और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Vrishabh Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: समझदारी से लिए गए फैसले दिलाएंगे सफलता
आज रिश्तों में सामंजस्य और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी.

Taurus Horoscope Today 26 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal:आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से साप्तम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद आठवें भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे. दिन के पहले भाग में साझेदारी, रिश्तों और सामाजिक संपर्कों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे, वहीं बाद का समय गहरे विचार, आर्थिक योजनाओं और बदलावों को समझने का संकेत देगा. धैर्य और समझदारी से उठाया गया कदम भविष्य में लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यवसाय

व्यावसायिक क्षेत्र में सुबह का समय बातचीत और समझौतों के लिए अनुकूल रहेगा. व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. किसी साझेदारी से जुड़े निर्णय लेते समय सामने वाले की बातों को ध्यान से समझें. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का अवसर मिलेगा. दिन के दूसरे भाग में कार्यों में गोपनीयता बनाए रखना और योजनाओं को सही समय पर लागू करना फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति

धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है. अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें. पुरानी आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने का अच्छा समय है. बीमा, निवेश या बचत से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन

पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनी बात के साथ दूसरों की भावनाओं को भी महत्व दें.

 स्वास्थ्य

आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. किसी धार्मिक स्थान पर जाने या पूजा-पाठ से जुड़े कार्यों में मन लग सकता है. स्वास्थ्य के मामले में पेट और मानसिक थकान से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखें.

उपाय: भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कर शांत मन से पूजा करें. घर में बड़ों का सम्मान करें और उनकी सेवा के लिए समय निकालें.

शुभ रंग: सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vrishabh Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com