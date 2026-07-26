Mithun Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: करियर, धन और पारिवारिक जीवन में रहेंगे सकारात्मक संकेत

Gemini Horoscope Today 26 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal:आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके बाद सातवें भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के प्रारंभिक समय में कामकाज, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे, जबकि बाद में साझेदारी, संबंधों और सामाजिक संपर्कों पर ध्यान केंद्रित होगा. अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और व्यवसाय

कार्यक्षेत्र में सुबह के समय कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उन्हें संभालने में मदद करेगी. नौकरी में किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव रह सकता है. दोपहर बाद सहयोगियों व अधिकारियों से बेहतर तालमेल बनने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ बातचीत बढ़ाने और नए समझौते करने का समय अच्छा रहेगा. साझेदारी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. दैनिक खर्चों को व्यवस्थित करने से बचत की संभावना बढ़ेगी. किसी पुराने भुगतान या आर्थिक अड़चन का समाधान निकल सकता है. दोपहर के बाद व्यापारिक लाभ या नए आर्थिक अवसरों पर विचार किया जा सकता है. धन से जुड़े फैसले भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ लें.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन

पारिवारिक जीवन में संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा. भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न होगा. दांपत्य जीवन में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से परिचय प्राप्त हो सकता है, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण बन सकता है.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. नई जानकारी सीखने में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और थकान से बचना आवश्यक है.

उपाय: भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और बुद्धि की प्रार्थना करें. किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से संबंधित सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: हरा.