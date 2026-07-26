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Capricorn Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: सोच-समझकर करें खर्च, करियर में धैर्य से मिलेगी सफलता

Makar Rashi: आज धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी. करियर में किए गए प्रयास धीरे-धीरे रंग लाएंगे और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना लाभदायक रहेगा, जबकि परिवार का सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: सोच-समझकर करें खर्च, करियर में धैर्य से मिलेगी सफलता
Makar Rashi

Capricorn Horoscope Today 26 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक आपकी राशि से द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके बाद द्वादश भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे. यह स्थिति खर्च, यात्रा, आत्मचिंतन, एकांत और आध्यात्मिक विषयों को सक्रिय करती है. आज का दिन आपको बाहरी भागदौड़ के साथ-साथ अपने भीतर की स्थिति को समझने का अवसर देगा. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है. यदि किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परिणाम धीरे-धीरे सामने आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. व्यापारियों के लिए दूर स्थानों से जुड़े काम या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. किसी नई योजना को शुरू करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करना उचित रहेगा.

धन और परिवार

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. अचानक होने वाले खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. यात्रा, स्वास्थ्य या किसी आवश्यक कार्य पर धन खर्च होने की संभावना है. पुराने निवेशों की समीक्षा करने का समय है. बिना जानकारी के किसी आर्थिक योजना में धन लगाने से बचें. पारिवारिक जीवन में आपको अपनों के लिए समय निकालना होगा. काम की व्यस्तता के कारण दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत बनाए रखें. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक राहत देगा. धार्मिक कार्यों या सेवा से जुड़े कार्यों में मन लगेगा.

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें.

उपाय: भगवान शिव के मंदिर में जाकर शांत मन से प्रार्थना करें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक सामग्री का सहयोग दें.

शुभ रंग: गहरा नीला.

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