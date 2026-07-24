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Singh Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल

आज सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की आवश्यकता होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होगा.

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Singh Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, पढ़ें सिंह राशि का राशिफल
परिवार में खुशहाली और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत.

Leo Horoscope Today 24 July 2026, Singh Rashifal: चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर-परिवार, सुख-सुविधा और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत भावनात्मक उतार-चढ़ाव के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी. धैर्य और संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यवसाय

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता आपको सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. स्थिरता बनाए रखने से लाभ मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति

चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर-परिवार, सुख-सुविधा और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत भावनात्मक उतार-चढ़ाव के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी. धैर्य और संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन

परिवार में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है. संयमित व्यवहार से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. घर की सजावट या बदलाव की योजना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे. पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. थकान को नजरअंदाज न करें.

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. गुड़ और गेहूं का दान करें. घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं.

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी.

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