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Mesh Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: सफलता, सम्मान और लाभ के संकेत, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से मेष राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें, जबकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

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Mesh Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: सफलता, सम्मान और लाभ के संकेत, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
करियर और धन लाभ के अवसर.

Aries Horoscope Today 24 July 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में धैर्य तथा समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यवसाय

कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और अनुभव आपको सही दिशा देंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले पूरी रणनीति बनानी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. निवेश या धन से जुड़े किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी करीबी की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभालना बेहतर रहेगा. दांपत्य जीवन में पारदर्शिता बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अनियमित खानपान और अधिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा.

उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या फल दान करें.

शुभ रंग: लाल.

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