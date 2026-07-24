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Virgo Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: करियर में उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

आज चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे, जिससे साहस, आत्मविश्वास और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत का लाभ मिलेगा और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यवसाय में छोटे प्रयासों से सफलता के संकेत हैं.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: करियर में उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
सफलता और नए अवसरों का दिन.

Virgo Horoscope Today 24 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे साहस, प्रयास और संचार क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी. यह समय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और नए अवसरों को अपनाने के लिए अनुकूल है. आप अपने काम को लेकर अधिक सक्रिय रहेंगे और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नजर आएंगे.

करियर और व्यवसाय

कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है. सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने से काम में तेजी आएगी. व्यवसाय करने वालों को आज छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. किसी करीबी के साथ मिलकर कोई योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और आपसी समझ में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अत्यधिक काम के कारण थकान हो सकती है. समय-समय पर आराम लेना और संतुलित आहार लेना जरूरी होगा. छोटी-छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी.

उपाय: हरी सब्जियों का दान करें. भगवान विष्णु के मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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