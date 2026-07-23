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Scorpio Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: अटके कामों में आएगी गति, पढ़ें वृश्चिक राशि का राशिफल

करियर में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं, जबकि व्यापार में नए अनुबंध और पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के योग हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्यों में प्रगति संभव है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: अटके कामों में आएगी गति, पढ़ें वृश्चिक राशि का राशिफल
नई शुरुआत के बन रहे हैं योग.

Scorpio Horoscope Today 23 July 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन से आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है. दिन के पहले भाग में पुराने मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा, जबकि शाम के बाद व्यक्तित्व में ऊर्जा, निर्णय क्षमता और कार्यों में गति देखने को मिलेगी. करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के संकेत हैं. अधिकारी आपके आत्मविश्वास और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को नए अनुबंध और पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति

धन संबंधी मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं. अटका हुआ धन मिलने या किसी वित्तीय प्रक्रिया में प्रगति के योग बन रहे हैं. सोच-समझकर किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.

परिवार और संबंध

परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम लें और देर रात तक जागने से बचें.

उपाय

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता या पानी की बोतल दान करें. शाम के समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग

गहरा मरून.

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