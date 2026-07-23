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Pisces Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: व्यापार और नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें मीन राशि का राशिफल

आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. करियर और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जबकि आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत रहने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग और सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: व्यापार और नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें मीन राशि का राशिफल
आर्थिक स्थिति होगी मजबूत.

Pisces Horoscope Today 23 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, भाग्य और नए अवसरों को मजबूत करने वाला रहेगा. दिन के पहले भाग में महत्वपूर्ण निर्णयों और आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जबकि शाम के बाद भाग्य का सहयोग बढ़ेगा और नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और संतुलित कार्यशैली की सराहना होगी. शिक्षा, चिकित्सा, कला, बैंकिंग और शोध से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति

रुका हुआ धन मिलने या अतिरिक्त आय के स्रोत बनने की संभावना है. बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

परिवार और संबंध

परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें. ध्यान, योग और प्रकृति के बीच समय बिताना लाभदायक रहेगा.

उपाय

चावल और दाल का दान करें. तुलसी के पास बैठकर ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग

समुद्री हरा.

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