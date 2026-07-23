Capricorn Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: भविष्य की योजनाओं को मिलेगी गति, पढ़ें मकर राशि का राशिफल

Capricorn Horoscope Today 23 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी, जबकि शाम के बाद नए संपर्कों और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को नई रणनीति और तकनीक अपनाने से लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति

आय और बचत दोनों को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए वित्तीय कार्यों में प्रगति हो सकती है.

परिवार और संबंध

परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी आपकी योजनाओं में साथ देगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पारिवारिक माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य

नियमित दिनचर्या, सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

उपाय

किसी मेहनतकश व्यक्ति को उपयोगी वस्तु दान करें. पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर मनोकामना व्यक्त करें.

शुभ रंग

स्लेटी (ग्रे).