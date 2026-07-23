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Singh Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: नेतृत्व क्षमता दिलाएगी कार्यक्षेत्र में सम्मान, शाम के बाद परिवार पर रहेगा पूरा फोकस

Leo Horoscope Today 23 July 2026, Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए दिन प्रभावशाली रहेगा. दिन में करियर और संपर्कों में सफलता मिलेगी, जबकि शाम के बाद परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

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Singh Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: नेतृत्व क्षमता दिलाएगी कार्यक्षेत्र में सम्मान, शाम के बाद परिवार पर रहेगा पूरा फोकस
Leo Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: सिंह राशि का राशिफल.

Leo Horoscope Today 23 July 2026, Singh Rashifal: आज का दिन भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच सुंदर संतुलन बनाने का अवसर देगा. सुबह से शाम तक तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव घर, परिवार और निजी सुख-सुविधाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा. लंबे समय से टल रहे घरेलू कार्य पूरे होने की संभावना है. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में पहुंचते ही आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मन अपनी पसंद के कार्यों में अधिक रुचि लेने लगेगा.

करियर और व्यापार

रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग करने का दिन है. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी योजना या सुझाव सराहे जा सकते हैं. यदि स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी की चर्चा चल रही है तो उसके संकेत भी मिल सकते हैं. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ग्राहकों की जरूरतों को समझना लाभदायक रहेगा. पुराने संपर्कों से अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त होने की संभावना है.

धन और परिवार

आर्थिक मामलों में संयम और दूरदर्शिता दोनों आवश्यक रहेंगे. आय के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए. किसी संपत्ति, मरम्मत या घरेलू सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है, लेकिन यह निर्णय आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होगा. निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. पारिवारिक जीवन में आत्मीयता बनी रहेगी. माता-पिता के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा. बच्चों की प्रगति आपको गर्व का अनुभव करा सकती है.

स्वास्थ्य और शिक्षा

यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ दूरी बनी हुई थी तो आज बातचीत का नया अवसर मिलेगा. अधिक चिंता या भावनात्मक तनाव से बचें. ध्यान, प्राणायाम या कुछ समय शांत वातावरण में बिताने से मन हल्का महसूस करेगा. रचनात्मक क्षेत्रों, संगीत, अभिनय, डिजाइन, शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज प्रेरणादायक अवसर बन सकते हैं. विद्यार्थी किसी नई विषय-वस्तु को आसानी से समझ पाएंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

उपायः चंद्रमा के उदय के बाद चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें. घर के पूजा स्थान में शंख बजाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें.

शुभ रंग: मोतिया सफेद, पीला.

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