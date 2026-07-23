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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: व्यापार और नौकरी में बनेंगे प्रगति के योग, पढ़ें धनु राशि का राशिफल

आज नए संपर्कों और सामाजिक संबंधों से लाभ मिलने के योग हैं. करियर और व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य और दूरदृष्टि सफलता दिला सकती है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: व्यापार और नौकरी में बनेंगे प्रगति के योग, पढ़ें धनु राशि का राशिफल
नए लोगों से मिलेंगे लाभ के अवसर.

Sagittarius Horoscope Today 23 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसर, सामाजिक संपर्क और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. दिन के पहले भाग में नए लोगों से जुड़ने और लाभदायक संपर्क बनाने के अवसर मिलेंगे, जबकि शाम के बाद आत्मविश्लेषण और महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और कार्यशैली की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नए बाजार, ऑनलाइन माध्यम और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. पुराने प्रयासों का लाभ मिलना शुरू होगा. निवेश या नई योजना में धन लगाने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

परिवार और संबंध

परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर होंगे. किसी बड़े-बुजुर्ग की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी. संतान की उपलब्धि से गर्व और खुशी का अनुभव होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना जरूरी होगा. लंबित स्वास्थ्य जांच को पूरा करना लाभदायक रहेगा.

उपाय

केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें. पीले फल दान करें और गुरु मंत्र का जप करें.

शुभ रंग

बैंगनी.

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