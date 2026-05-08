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Scorpio horoscope 21 june 2026: एकादश भाव का चंद्रमा लाएगा आय में वृद्धि के अवसर और मित्रों का बड़ा सहयोग

Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कर्म भाव का चंद्रमा दोपहर तक पेशेवर जीवन में बड़ी तरक्की के रास्ते खोलेगा. इसके बाद लाभ भाव में गोचर से आय में वृद्धि और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

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Scorpio horoscope 21 june 2026: एकादश भाव का चंद्रमा लाएगा आय में वृद्धि के अवसर और मित्रों का बड़ा सहयोग
वृश्चिक राशि: कर्मक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ का उत्तम योग

Scorpio horoscope 21 June 2026 vrishchik rashi: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए उपलब्धियों और प्रगतिशील अवसरों से युक्त दिन साबित हो सकता है. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे, जिससे कर्मक्षेत्र व सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

करियर और व्यापार

सुबह का समय पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा. आपके प्रयासों पर वरिष्ठों की नजर पड़ सकती है और परिश्रम का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं. जो लोग नई नौकरी या जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए उत्साहजनक परिस्थितियां बन सकती हैं. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए लाभ, संपर्क और भविष्य की योजनाओं के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे. यह समय नए अवसरों को पहचानने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए बाजार से लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी. किसी शुभ समाचार से घर का वातावरण उत्साहपूर्ण हो सकता है. भाई-बहनों या मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी संकेत दे रहा है. आय में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं.

स्वास्थ्य

बड़ी राशि के लेनदेन में सावधानी रखना आवश्यक होगा. अति उत्साह में कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचें. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता बनाए रखने से अच्छा लाभ मिलेगा, प्रतिस्पर्धी वातावरण में भी एकाग्रता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य तौर पर बेहतर रहेगा.

उपायः हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके अतिरिक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल का दान करें.

शुभ रंगः गहरा लाल रंग.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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