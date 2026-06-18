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Taurus Horoscope 21 June 2026: संपत्ति योजनाओं में सफलता, संतान से सुखद समाचार

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज दोपहर के बाद चंद्रमा का कन्या राशि में जाना बेहद शुभ रहेगा. यह गोचर आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रचनात्मकता, धन लाभ और प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा.

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Taurus Horoscope 21 June 2026: संपत्ति योजनाओं में सफलता, संतान से सुखद समाचार
वृषभ राशि: पारिवारिक सहयोग और मानसिक प्रसन्नता से बढ़ेगा मनोबल

Taurus horoscope 21 June 2026 vrishabha rashi: आज का दिन वृषभ राशि के लिए भावनात्मक स्थिरता और व्यावहारिक उपलब्धियों का सुंदर मिश्रण लेकर आएगा. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे घर-परिवार, निजी जीवन और भावनात्मक विषय प्रमुख रहेंगे.

करियर और व्यापार

सुबह का समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने, घर की व्यवस्था सुधारने या परिजनों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अनुकूल है. दोपहर बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. यह परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है क्योंकि कन्या राशि से चंद्रमा आपकी राशि के लिए पंचम भाव को सक्रिय करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों की पसंद समझकर नई रणनीति बनाने से लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

यदि किसी संपत्ति, वाहन या घरेलू निवेश से संबंधित योजना चल रही है तो उस पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. माता-पिता या वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से परिचय होने की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे संबंध और मधुर होंगे. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के संकेत भी बन रहे हैं. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगे.

स्वास्थ्य

धन संबंधी मामलों में परिस्थिति उत्साहजनक दिखाई देती है. किसी पुराने प्रयास का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थियों को अध्ययन में एकाग्रता मिलेगी और नई जानकारी सीखने में रुचि बढ़ेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

उपायः किसी गौशाला में हरा चारा दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंगः हरा रंग.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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