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Libra horoscope 21 june 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा आत्मविश्लेषण रणनीतिक तैयारी और आंतरिक शांति का सुख

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों को आज दोपहर तक लाभ भाव का चंद्रमा सामाजिक संपर्कों से बड़ा लाभ कराएगा. इसके बाद बारहवें भाव में जाने से आपका ध्यान रणनीति निर्माण और आत्मविश्लेषण की ओर बढ़ेगा.

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Libra horoscope 21 june 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा आत्मविश्लेषण रणनीतिक तैयारी और आंतरिक शांति का सुख
तुला राशि: बाहरी संपर्कों और आंतरिक संतुलन का सही सामंजस्य.

Libra horoscope 21 June 2026 tula rashi: आज का दिन तुला राशि के लिए सामाजिक उपलब्धियों और आंतरिक संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला रहेगा. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे मित्रों, संपर्कों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

करियर और व्यापार

सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संवाद होने की संभावना है, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिलेगी और टीमवर्क के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नेटवर्क बढ़ाने का अवसर मिलेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर भीतर की दुनिया पर केंद्रित होने लगेगा. यह समय आत्मविश्लेषण, रणनीति निर्माण और भविष्य की तैयारी के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें मन की स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य

किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले सभी तथ्यों का आकलन करना उचित रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय प्रेरणादायक रहेगा, किसी प्रतियोगिता या रचनात्मक गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

उपायः मां लक्ष्मी के समक्ष सुगंधित पुष्प अर्पित करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. किसी कन्या को सफेद मिठाई दान करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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