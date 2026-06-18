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Leo Horoscope 21 June 2026: आत्मविश्वास रहेगा मजबूत, निवेश में बरतें सतर्कता

सिंह राशि वालों के लिए आज दोपहर तक चंद्रमा का उनकी ही राशि में रहना आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी को शिखर पर रखेगा. इसके बाद धन भाव में गोचर से आर्थिक मामले मजबूत होंगे.

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Leo Horoscope 21 June 2026: आत्मविश्वास रहेगा मजबूत, निवेश में बरतें सतर्कता
सिंह राशि: वित्तीय प्रबंधन से मिलेगी बड़ी सफलता

Leo Horoscope 21 June 2026 Singh Rashi: सिंह राशि के लिए आज विशेष महत्व वाला दिन रहेगा क्योंकि दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे. इस कारण दिन के पहले भाग में आकर्षण, आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व का लाभ प्राप्त होगा. 

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और टीम के लोग आपके सुझावों का सम्मान करेंगे. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपका ध्यान आर्थिक मामलों की ओर केंद्रित होगा. आय, बचत, संसाधन और भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का समय रहेगा. यदि कोई निवेश करने का विचार है तो पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन अवश्य करें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. परिवार में किसी शुभ योजना पर चर्चा संभव है. प्रेम संबंधों में स्थिरता दिखाई देगी. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग प्रेरणादायक रहेगा.

स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों की मानसिक स्पष्टता अच्छी बनी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण शरीर को जरूरत से अधिक थकाने से बचना चाहिए.

उपायः भगवान सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री दान करें.

शुभ रंगः सुनहरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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