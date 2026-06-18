Gemini Horoscope 21 June 2026: संवाद कौशल से व्यवसाय में बढ़ेगा नेटवर्क और पुराने ग्राहकों से होगा बड़ा लाभ

Gemini Horoscope 21 June 2026 Mithun rashi: आज का दिन मिथुन राशि के लिए विचारों की गति और कार्यों की व्यस्तता से भरा रह सकता है. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे, जिससे संवाद क्षमता, सामाजिक संपर्क और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी. दिन के आरंभिक भाग में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जहां आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता मिल सकती है. व्यापार करने वाले जातक नए ग्राहकों अथवा नए संपर्कों के माध्यम से लाभ की संभावनाएँ देख सकते हैं. किसी पुराने परिचित से हुई मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. सुबह का समय छोटी यात्राओं, जानकारी एकत्र करने और योजनाओं को गति देने के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोतों पर विचार बन सकता है, हालांकि घरेलू आवश्यकताओं के कारण कुछ अतिरिक्त खर्च भी संभव हैं.

परिवार और प्रेम

दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान घर, परिवार और निजी जीवन की ओर अधिक केंद्रित हो जाएगा. घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. घर की सजावट, मरम्मत या आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी का विचार बन सकता है. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करने से संबंधों में निकटता आएगी. विवाहित जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य

विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जटिल विषयों को समझने की क्षमता बेहतर होगी. यदि किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी. भागदौड़ के कारण शाम को मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

उपायः पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाना भी शुभ रहेगा. इससे मानसिक उलझनें कम होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

शुभ रंगः हल्का पीला.