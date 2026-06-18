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Capricorn horoscope 21 june 2026: नवम भाव का चंद्रमा चमकाएगा भाग्य और दूरस्थ संपर्कों से दिलाएगा बड़ा लाभ

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज दोपहर तक अष्टम चंद्रमा वित्तीय सतर्कता रखने की सलाह देगा. इसके बाद नवम भाव का चंद्रमा भाग्य में तेजी लाएगा और उच्च शिक्षा व विदेशी संपर्कों से लाभ कराएगा.

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Capricorn horoscope 21 june 2026: नवम भाव का चंद्रमा चमकाएगा भाग्य और दूरस्थ संपर्कों से दिलाएगा बड़ा लाभ
मकर राशि: रणनीतिक सूझबूझ और धैर्य से पूरा होगा भाग्य का सहयोग

Capricorn horoscope 21 June 2026 makar rashi: आज मकर राशि के लिए गहराई से सोचने, योजनाओं को व्यवस्थित करने और भविष्य की दिशा तय करने का दिन रहेगा. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे, जिससे साझा संसाधनों, निवेश, ऋण और महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा.

करियर और व्यापार

सुबह के समय किसी पुराने आर्थिक विषय का समाधान मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय कार्यों को संभालने का अवसर मिल सकता है. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए भाग्य तथा विस्तार से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे. यह परिवर्तन मानसिक दृष्टिकोण को अधिक आशावादी बनाएगा. जो कार्य पहले कठिन लग रहे थे, उनमें अब संभावनाएं दिखाई देने लगेंगे. विदेश, यात्रा या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है. व्यवसायियों के लिए नए बाजार या नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर रहेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्य आपकी योजनाओं का समर्थन कर सकते हैं. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में रुचि बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य

पुराने निवेशों पर नजर बनाए रखना लाभकारी होगा, हालांकि जल्दबाजी में किसी नई योजना में धन लगाने से बचें. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. उच्च शिक्षा, शोध या प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रयासों में प्रगति के संकेत हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा.

उपायः अपनी दिनचर्या को नियमित रखें. अपने अधीन कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी का दिल न दुखाएं.

शुभ रंगः गहरा नीला रंग.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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