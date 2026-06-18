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Aquarius horoscope 21 june 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा शोध रणनीतिक सोच और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज दोपहर तक सप्तम भाव का चंद्रमा साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता देगा. इसके बाद अष्टम भाव में जाने से वित्तीय सुरक्षा, कर और बीमा संबंधी मामलों पर ध्यान बढ़ेगा.

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Aquarius horoscope 21 june 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा शोध रणनीतिक सोच और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान
कुंभ राशि: रणनीतिक विश्लेषण और मजबूत साझेदारियों से लाभ का समय

Aquarius horoscope 21 June 2026 kumbh rashi: आज का दिन कुंभ राशि के लिए संबंधों, समझदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़ा रह सकता है. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और सार्वजनिक संपर्कों से संबंधित विषय प्रमुख रहेंगे.

करियर और व्यापार

दिन के पहले भाग में आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ मिलकर किया गया प्रयास बेहतर परिणाम दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क सफलता की कुंजी रहेगा. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में गहराई से जुड़े विषयों को सक्रिय करेंगे. वित्तीय योजनाएं, निवेश, बीमा, कर या साझा संसाधनों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है. शोध, विश्लेषण और रणनीतिक सोच से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से गलतफहमियों की संभावना कम होगी. प्रेम संबंधों में गहराई और गंभीरता दिखाई देगी. जो लोग संबंध को अगले स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं, वे सार्थक चर्चा कर सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए.

स्वास्थ्य

आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों को समूह अध्ययन या मार्गदर्शक के सहयोग से लाभ प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में शरीर की अपेक्षा मानसिक थकान अधिक महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर विश्राम लें.

उपायः भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंगः फिरोज़ी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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