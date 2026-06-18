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Cancer Horoscope 21 June 2026: पुराना निवेश देगा उम्मीद से बेहतर परिणाम

कर्क राशि के जातकों को आज दोपहर तक आर्थिक लेनदेन में शानदार सफलता मिलेगी. दोपहर बाद चंद्रमा का पराक्रम भाव में जाना आपकी संचार क्षमता, मार्केटिंग और सक्रियता को बढ़ाएगा.

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Cancer Horoscope 21 June 2026: पुराना निवेश देगा उम्मीद से बेहतर परिणाम
कर्क राशि: प्रभावशाली संवाद से चमकेगा भाग्य

Cancer Horoscope 21 June 2026 Kark Rashi: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए व्यावहारिक उपलब्धियों और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे धन, संसाधन और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. सुबह के समय आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

यदि किसी भुगतान, लेनदेन या वित्तीय योजना पर कार्य कर रहे हैं तो स्थिति आपके पक्ष में बन सकती है. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आगे बढ़ने के संकेत दे सकता है. नौकरी में कार्यकुशलता के कारण वरिष्ठों की नजर आप पर सकारात्मक बनी रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन का पहला भाग विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है. ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. दोपहर के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी संवाद क्षमता तथा सक्रियता में वृद्धि करेंगे. लेखन, शिक्षण, मीडिया, मार्केटिंग अथवा संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य से अधिक सहयोगी रहेगा. भाई-बहनों या रिश्तेदारों से उपयोगी सहयोग प्राप्त हो सकता है. किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत हैं. बचत योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. कोई पुराना निवेश उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकता है. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में एकाग्रता और समझ दोनों बेहतर रहेंगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक कार्यभार लेने से बचें और समय पर विश्राम करें.

उपायः शिवलिंग पर जल और अक्षत अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें. इसके अतिरिक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें.

शुभ रंगः सफेद रंग.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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