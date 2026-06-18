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Virgo Horoscope 21 June 2026: आत्मबल बढ़ेगा, विकास के नए अवसर मिलेंगे

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. दोपहर के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक भ्रम दूर होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

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Virgo Horoscope 21 June 2026: आत्मबल बढ़ेगा, विकास के नए अवसर मिलेंगे
कन्या राशि: सही रणनीति और आत्मविश्वास से बनेंगे काम

Virgo Horoscope 21 June 2026 Kanya Rashi: आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत लेकर आएगा. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे आपके मन में कई विचार एक साथ सक्रिय रह सकते हैं. दिन का आरंभिक भाग आत्ममंथन और अधूरे कार्यों की समीक्षा के लिए उपयुक्त रहेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा का संचार होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लंबे समय से रुकी योजनाओं को गति मिलने लगेगी. नौकरीपेशा जातकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यवसायियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बनाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का समय रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्य आपकी बातों को समझेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे. यदि किसी संबंध में गलतफहमी चली आ रही थी तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलेगा. खर्च और बचत के बीच उचित तालमेल बनाना आवश्यक होगा. विद्यार्थियों को दिन के पहले भाग में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन बाद में मानसिक स्पष्टता आ जाएगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें. ॐ श्रीं गं गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करें. इसके अतिरिक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियों का दान करें.

शुभ रंगः हरा रंग.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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