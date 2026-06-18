Sagittarius horoscope 21 june 2026: दशम भाव का चंद्रमा करियर में लाएगा बड़ा उछाल और जिम्मेदारियों का सुख

Sagittarius horoscope 21 June 2026 dhanu rashi: आज का दिन धनु राशि के लिए नई संभावनाओं, विस्तृत सोच और व्यावहारिक उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जिससे भाग्य, ज्ञान, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों में सकारात्मकता दिखाई देगी.

करियर और व्यापार

सुबह का समय आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. जो लोग शिक्षण, प्रशासन, कानून, मीडिया या परामर्श से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. दोपहर 3:40 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कर्मभाव को सक्रिय करेंगे. इसके परिणामस्वरूप आपका ध्यान करियर, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाएगा. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और समय प्रबंधन की आवश्यकता रहेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर के सदस्यों से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखाई देगी. जो लोग रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग प्रेरणा देगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में स्थिति उत्साहवर्धक रहेगी. आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं. करियर से जुड़े किसी निर्णय का आर्थिक लाभ भविष्य में देखने को मिल सकता है. मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन काम के दबाव के बीच आराम के लिए समय अवश्य निकालें.

उपायः भगवान विष्णु को पीले पुष्प व केले का प्रसाद अर्पित करें. ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंगः पीला रंग.