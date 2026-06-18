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Scorpio horoscope 20 june 2026: दशम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा करियर में प्रतिष्ठा और देगा बड़ी जिम्मेदारियां

Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कर्म भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी उपलब्धि और मान-सम्मान दिलाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से व्यावसायिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

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Scorpio horoscope 20 june 2026: दशम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा करियर में प्रतिष्ठा और देगा बड़ी जिम्मेदारियां
वृश्चिक राशि: लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण और अनुशासन से बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Scorpio horoscope 20 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला समय लेकर आया है. दिन की शुरुआत गंभीरता और लक्ष्य केंद्रित सोच के साथ होगी. आप अपने काम को लेकर अधिक प्रतिबद्ध रहेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. दोपहर के बाद कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही उपलब्धियों की संभावना भी मजबूत होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक बन सकती है. नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. व्यवसायियों के लिए प्रतिष्ठा और भरोसे में वृद्धि का समय रहेगा. किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, हालांकि व्यस्तता के कारण परिवार के लिए समय थोड़ा कम मिल सकता है. प्रेम संबंधों में गहराई और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए किसी प्रभावशाली या गंभीर स्वभाव के व्यक्ति से संपर्क बनने की संभावना है.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आय के नए अवसर धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, खासकर बड़े वित्तीय निर्णयों में सावधानी जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम पाने का संकेत देता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और दबाव से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा.

उपायः सुबह ध्यान और सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताएं. कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें और अनावश्यक तनाव से बचें. देर रात तक काम करने की आदत सीमित करें.

शुभ रंगः गहरा लाल.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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