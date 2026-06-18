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Taurus Horoscope 20 June 2026: साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखना होगा जरूरी, खर्चों पर रखें नियंत्रण

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन घरेलू जीवन और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगा. माता-पिता की सलाह से पुराने अटके कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी.

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Taurus Horoscope 20 June 2026: साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखना होगा जरूरी, खर्चों पर रखें नियंत्रण
वृषभ राशि: सूझबूझ और पारिवारिक सहयोग से आगे बढ़ने का दिन

Taurus horoscope 20 June 2026 vrishabha rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए घरेलू जीवन, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करेगा. दिन की शुरुआत में मन कुछ संवेदनशील रह सकता है और आप परिवार या निजी मामलों पर अधिक ध्यान देंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे गति आएगी और आपके प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो ग्राहकों के साथ व्यवहार में नरमी रखने से लाभ बढ़ेगा. साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता आवश्यक रहेगी, अन्यथा गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. किसी पुराने कार्य में प्रगति देखने को मिल सकती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

घर से जुड़े किसी कार्य में सुधार या नई योजना बनने के संकेत मिल सकते हैं. माता-पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. घरेलू वातावरण को बेहतर बनाने की इच्छा प्रबल रहेगी और आप किसी आवश्यक खरीदारी या सुधार कार्य पर विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय दिलचस्प साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खरीदारी या भावनात्मक निर्णयों से बचें. स्वास्थ्य के मामले में दिन संतुलित रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए स्वयं को अधिक दबाव से दूर रखें.

उपायः सुबह ध्यान और सैर से दिन की शुरुआत करें. घर में साफ-सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखें. भावनात्मक निर्णय लेने से पहले कुछ समय मंथन करें.

शुभ रंगः क्रीम या हल्का पीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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