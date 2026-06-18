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Leo Horoscope 20 June 2026: दोपहर के बाद मजबूत होंगी परिस्थितियां, दिखावे में धन खर्च करने से बचें

सिंह राशि के जातकों की अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होने से मान-सम्मान और सामाजिक प्रभाव में भारी वृद्धि होगी. अटके कार्य गति पकड़ेंगे और नए व्यावसायिक सौदे सामने आएंगे.

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Leo Horoscope 20 June 2026: दोपहर के बाद मजबूत होंगी परिस्थितियां, दिखावे में धन खर्च करने से बचें
सिंह राशि: आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व और शानदार सफलता का योग

Leo Horoscope 20 June 2026 Singh Rashi: आज चंद्रमा सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व और प्रभाव दोनों तेज़ी से उभरकर सामने आएंगे. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के साथ होगी. आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, उसमें नेतृत्व की भूमिका स्वतः बनती जाएगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति को लोग गंभीरता से लेंगे और आपके निर्णयों का असर टीम या संगठन पर दिखाई देगा. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है, लेकिन आप उसे सफलतापूर्वक संभाल लेंगे. दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मजबूत होती जाएंगी. पुराने अटके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या प्रभावशाली संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यवसाय करने वालों के लिए नए सौदे या प्रस्ताव सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा जातकों को अपने प्रदर्शन के आधार पर सराहना मिल सकती है.

परिवार और प्रेम

सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा. लोग आपकी राय और उपस्थिति को महत्व देंगे. किसी आयोजन या सभा में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे. प्रेम जीवन में आकर्षण और आत्मीयता बढ़ेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में गर्मजोशी आएगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए आकर्षक परिचय की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य

आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखावे या जल्दबाजी में खर्च करने से बचना चाहिए. संतुलित निर्णय आपको दीर्घकालिक लाभ देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि अधिक उत्साह के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान और आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

उपायः सुबह सूर्य नमस्कार और कसरत करें. क्रोध और अहंकार से बचते हुए निर्णय लें.

शुभ रंगः सुनहरा नारंगी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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