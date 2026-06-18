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Aries Horoscope 20 June 2026: महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता बढ़ने से वरिष्ठ अधिकारी करेंगे सराहना

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि करेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं.

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Aries Horoscope 20 June 2026: महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता बढ़ने से वरिष्ठ अधिकारी करेंगे सराहना
मेष राशि: नेतृत्व क्षमता और नए विचारों से मिलेगी सफलता

Aries Horoscope 20 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, leadership और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ होगी और आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की मानसिक तैयारी में रहेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी तथा लोग आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे. सुबह से ही कुछ नए विचार मन में आएंगे जिन्हें आप आगे चलकर किसी योजना का हिस्सा बना सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपके काम की सराहना होने की संभावना रहेगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप किसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा क्योंकि आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

सामाजिक जीवन में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. किसी सभा, मीटिंग या पारिवारिक कार्यक्रम में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. मित्रों और सहकर्मियों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप अपने साथी के साथ बेहतर समय बिताएंगे. विवाहित लोगों के लिए आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है. आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है, हालांकि उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार का संकेत देता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान और आराम पर ध्यान दें. मानसिक रूप से आप अधिक सक्रिय रहेंगे, इसलिए खुद को शांत रखने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर विश्राम करें.

उपायः सूर्य देव को प्रातः तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंगः सुनहरा, नारंगी.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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