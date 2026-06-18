विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn horoscope 20 june 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा वित्तीय अनुशासन और कार्यक्षेत्र में दिलाएगा बड़ी उपलब्धियां

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर वित्तीय अनुशासन और सावधानी से निर्णय लेने की प्रेरणा देगा. करियर में आपके प्रदर्शन के आधार पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn horoscope 20 june 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा वित्तीय अनुशासन और कार्यक्षेत्र में दिलाएगा बड़ी उपलब्धियां
मकर राशि: अनुशासन और मेहनत से लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय

Capricorn horoscope 20 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर मकर राशि के लिए जिम्मेदारी, अनुशासन और करियर में प्रगति का संकेत देता है. दिन की शुरुआत गंभीरता और कार्य केंद्रित सोच के साथ होगी. आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक सजग रहेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. दोपहर के बाद कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही उपलब्धियों के संकेत भी मजबूत होंगे. किसी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में आपकी भूमिका निर्णायक बन सकती है. नौकरीपेशा जातकों को पद या जिम्मेदारी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए योजना और रणनीति के आधार पर लाभ मिलने की संभावना है. किसी पुराने कार्य में सुधार से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग बना रहेगा, हालांकि व्यस्तता के कारण समय थोड़ा सीमित हो सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और रिश्तों में परिपक्वता आएगी. जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों को किसी गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव वाले व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे, लेकिन निवेश या बड़े खर्चों में सावधानी आवश्यक होगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन से अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए नींद और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

उपायः भगवान शिव का ध्यान करें. काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें और अनावश्यक दबाव न लें. नींद और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

शुभ रंगः ग्रे.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Astrology, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope 20 June 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com