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Aquarius horoscope 20 june 2026: सप्तम चंद्रमा लाएगा व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता और नए क्लाइंट्स

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर व्यापारिक समझौतों और नए क्लाइंट्स से जुड़ने के शानदार अवसर लाएगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

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Aquarius horoscope 20 june 2026: सप्तम चंद्रमा लाएगा व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता और नए क्लाइंट्स
कुंभ राशि: टीमवर्क और मधुर संबंधों से हासिल होंगे महत्वपूर्ण लक्ष्य

Aquarius horoscope 20 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए साझेदारी, संबंध और सामाजिक संतुलन को प्रमुख बनाएगा. दिन की शुरुआत संवाद और लोगों के साथ समन्वय बनाने की आवश्यकता के साथ होगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क पर जोर रहेगा और आपको दूसरों के साथ मिलकर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. किसी सहकर्मी या साझेदार की राय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए किसी सहयोगात्मक कार्य में गति आने की संभावना है. व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन हर समझौते को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक रहेगा. किसी नए क्लाइंट या सहयोगी के साथ जुड़ने की संभावना बन रही है जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

परिवार और प्रेम

दोपहर के बाद परिस्थितियां संबंधों से जुड़े मामलों को अधिक सक्रिय कर देंगी. जीवनसाथी या किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, जिससे संबंधों में स्पष्टता आएगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए आकर्षक परिचय का संकेत है. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन साथ ही सामाजिक गतिविधियों पर खर्च भी बढ़ सकता है. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर विश्राम लेना उपयोगी रहेगा.

उपायः शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर पूजन करें. बेल का फल भी चढ़ाएं. मानसिक रूप से परेशान या बीमार लोगों की मदद करें.

शुभ रंगः नीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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