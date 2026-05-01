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Cancer Horoscope 20 June 2026: पुराने प्रयासों का मिलेगा सुखद परिणाम, मसालेदार खानपान से परहेज रखें

कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का चंद्रमा आर्थिक स्थिरता और संचित धन में वृद्धि का मार्ग खोलेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने के अवसर प्राप्त होंगे और पुरानी गलतफहमी दूर होगी.

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Cancer Horoscope 20 June 2026: पुराने प्रयासों का मिलेगा सुखद परिणाम, मसालेदार खानपान से परहेज रखें
कर्क राशि: गंभीर चिंतन से कार्यों में प्रगति

Cancer Horoscope 20 June 2026 Kark Rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर कर्क राशि के लिए आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगा. दिन की शुरुआत कुछ गंभीर विचारों के साथ हो सकती है और आप अपने भविष्य से जुड़े विषयों पर ध्यान देंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं पहल करनी होगी. व्यवसायियों के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का समय रहेगा. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण में सहयोग बना रहेगा और घर में किसी छोटे कार्य या योजना की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ संबंधों में विश्वास मजबूत होगा. किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान संभव है. अविवाहित लोगों को किसी गंभीर और स्थिर स्वभाव के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिरता का संकेत देता है. आय के नए मार्ग खुलेंगे और संचित धन में वृद्धि हो सकती है. किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है जिससे मन में संतोष आएगा, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखना होगा. मिर्च मसालेदार व तला भुना खाने से परहेज रखें.

उपायः भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंगः सफेद या हल्का नीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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