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Virgo Horoscope 20 June 2026: विश्लेषण क्षमता से कार्यस्थल पर मिलेगी पहचान, पर्याप्त आराम करना होगा आवश्यक

कन्या राशि वालों के लिए आज बारहवें घर का चंद्रमा शांत रहकर भविष्य की रणनीति बनाने का अवसर देगा. दोपहर के बाद आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्टता आएगी.

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Virgo Horoscope 20 June 2026: विश्लेषण क्षमता से कार्यस्थल पर मिलेगी पहचान, पर्याप्त आराम करना होगा आवश्यक
कन्या राशि: शांत मन से बनेंगे बड़े काम

Virgo Horoscope 20 June 2026 Kanya Rashi: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए आत्ममंथन, योजना और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने वाला समय लेकर आएगा. दिन की शुरुआत थोड़ी शांत और विचारशील रह सकती है. आप अपने कार्यों और निर्णयों का विश्लेषण करने में अधिक समय लगाएंगे.

करियर और व्यापार

पिछले अनुभवों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाना आपके लिए उपयोगी रहेगा. कार्यक्षेत्र में सीधे प्रदर्शन से अधिक तैयारी और योजना पर ध्यान देना जरूरी होगा. दोपहर के बाद परिस्थितियां आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारी या नया टारगेट मिल सकता है. आपकी विश्लेषण क्षमता आपको दूसरों से अलग बनाएगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय रणनीति बनाने और भविष्य की योजना को मजबूत करने का संकेत देता है.

परिवार और प्रेम

प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन अधिक सोचने की प्रवृत्ति से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. रिश्तों में स्पष्टता और संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके पारिवारिक और आर्थिक जीवन में लाभदायक हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने और विषयों को गहराई से समझने का है.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सोच-समझकर खर्च करने की आवश्यकता होगी. अनावश्यक खरीदारी या भावनात्मक निर्णयों से बचें. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक दबाव या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और खुद को शांत रखें.

उपायः भगवान गणेश की पूजा करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें. हरी सब्जियां, मूंग दाल या पुस्तक दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंगः हल्का हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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