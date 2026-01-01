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Scorpio horoscope 19 june 2026: कर्म भाव का चंद्रमा दिलाएगा नौकरी में पदोन्नति के योग और विश्वसनीयता

Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सुबह के बाद कर्म भाव का चंद्रमा पेशेवर जीवन में बड़ा उछाल लाएगा. आपकी विश्वसनीयता मजबूत होगी और नेतृत्व से जुड़े बड़े अवसर हाथ लगेंगे.

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Scorpio horoscope 19 june 2026: कर्म भाव का चंद्रमा दिलाएगा नौकरी में पदोन्नति के योग और विश्वसनीयता
व्यवसायियों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला समय रहेगा.

Scorpio horoscope 19 June 2026 vrishchik rashi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए विस्तार, सीखने और नई दिशा प्राप्त करने वाला साबित हो सकता है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भाग्य, ज्ञान और दूरदृष्टि से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है.

करियर और व्यापार

यदि आप उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा या किसी विशेष कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिलेंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामलों में गति आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं. नौकरी बदलने या पदोन्नति की इच्छा रखने वाले जातकों को नई संभावनाओं के संकेत मिल सकते हैं. व्यवसायियों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला समय रहेगा.

परिवार और प्रेम

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. करियर से जुड़े प्रयास भविष्य में आय वृद्धि का आधार बन सकते हैं. किसी पुराने निवेश से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा. प्रेम जीवन में परिपक्वता और समझदारी दिखाई देगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य

बड़े खर्चों की योजना बनाते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखना उचित रहेगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा.

उपायः भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. लाल फल, गुड़ अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान शुभ फल देगा.

शुभ रंगः गहरा लाल.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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