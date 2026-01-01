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Taurus Horoscope 19 June 2026: घर का वातावरण सुखद रहेगा और किसी शुभ आयोजन की योजना बनने के संकेत मिलेंगे

Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर घरेलू सुख-सुविधाओं और गृह सज्जा पर ध्यान केंद्रित करेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा.

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Taurus Horoscope 19 June 2026: घर का वातावरण सुखद रहेगा और किसी शुभ आयोजन की योजना बनने के संकेत मिलेंगे
वृषभ राशि: घर में रहेगा खुशियों का माहौल

Taurus Horoscope 19 June 2026 Vrishabha rashi: आज सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहने से संवाद, संपर्क और विचारों की स्पष्टता बढ़ेगी. मित्रों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आपके शब्दों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, इसलिए बातचीत में सकारात्मकता बनाए रखें.

करियर और व्यापार

छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं जो लाभदायक सिद्ध होंगी. यह समय मीडिया, या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी रहेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान परिवार, घर और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं की ओर केंद्रित होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और आपकी व्यावहारिक सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी.

परिवार और प्रेम

माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य या खरीदारी की योजना बन सकती है जो लोग संपत्ति, भवन निर्माण या गृह सज्जा से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ बिताया गया समय संबंधों को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में संतुलन दिखाई देगा. आय और व्यय दोनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भोजन और आराम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.

उपायः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. शाम को घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनना या पढ़ना लाभदायक रहेगा. किसी जरूरतमंद महिला या वृद्ध व्यक्ति की सहायता करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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