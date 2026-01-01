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Libra horoscope 19 june 2026: लाभ भाव का चंद्रमा देगा आय के अतिरिक्त स्रोत और बढ़ाएगा सामाजिक दायरा

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों को आज दशम भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी प्रतिष्ठा देगा. इसके बाद लाभ भाव में गोचर होने से नेटवर्किंग, सहयोगात्मक कार्यों और अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे.

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Libra horoscope 19 june 2026: लाभ भाव का चंद्रमा देगा आय के अतिरिक्त स्रोत और बढ़ाएगा सामाजिक दायरा
प्रेम जीवन में उत्साह और सहजता बनी रहेगी.

Libra horoscope 19 June 2026 tula rashi: आज का दिन तुला राशि के लिए उपलब्धियों और नई जिम्मेदारियों का संकेत लेकर आएगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर बनी रहेगी.

करियर और व्यापार

यदि आपने पिछले समय में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर मेहनत की है तो उसके परिणाम अब दिखाई देने लग सकते हैं. अपने संतुलित व्यवहार के कारण आप जटिल परिस्थितियों को भी सहजता से संभालने में सफल रहेंगे. प्रातः 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मित्रों, संपर्कों और सामाजिक दायरे से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. व्यापारियों को नए ग्राहकों और नए बाजारों से सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए नेटवर्किंग सफलता का आधार बनेगी. आय के अतिरिक्त स्रोतों पर विचार करने का अवसर मिलेगा.

परिवार और प्रेम

लंबे समय से मन में चल रही किसी इच्छा को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है. सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. प्रेम जीवन में उत्साह और सहजता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को किसी मित्र के माध्यम से नया परिचय प्राप्त हो सकता है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ साझा योजनाओं पर चर्चा लाभदायक रहेगी.

स्वास्थ्य

निवेश संबंधी मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी. हालांकि लाभ की संभावना अच्छी है, फिर भी जल्दबाजी से बचें. मानसिक संतोष अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा.

उपायः मां लक्ष्मी के समक्ष सुगंधित पुष्प अर्पित करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, मिश्री या चावल का दान करें.

शुभ रंगः गुलाबी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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