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Leo Horoscope 19 June 2026: दूर होगी असमंजस की स्थिति, वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को देंगे बड़ा महत्व

Singh Rashifal: सिंह राशि वालों की ही राशि में आज सुबह के बाद चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है. इससे आपका सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा, रुके काम गति पकड़ेंगे और करियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती.

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Leo Horoscope 19 June 2026: दूर होगी असमंजस की स्थिति, वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को देंगे बड़ा महत्व
सिंह राशि: आय में वृद्धि के प्रबल योग

Leo Horoscope 19 June 2026 Singh Rashi: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आएगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, इसलिए दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत और आत्ममंथन से भरी रह सकती है. ऐसे विषय सामने आ सकते हैं जिन पर आपको अकेले बैठकर विचार करने की आवश्यकता महसूस होगी.

करियर और व्यापार

पिछले दिनों की घटनाओं का विश्लेषण करके आप भविष्य की बेहतर रणनीति तैयार कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों पर नजर रखना लाभदायक रहेगा. प्रातः 10 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही वातावरण आपके पक्ष में बदलता हुआ महसूस होगा. आपकी उपस्थिति लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को नेतृत्व दिखाने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपका चयन कर सकते हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को बदलती मांगों को समझकर लाभ कमाने का अवसर मिलेगा.

परिवार और प्रेम

सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. किसी आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में आपकी भूमिका प्रमुख रह सकती है. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बढ़ेगा. विवाहित जीवन में परस्पर सम्मान और समझ पहले से बेहतर होगी.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा अच्छी रहेगी, हालांकि अनियमित खानपान से बचना आवश्यक रहेगा. दिनभर की व्यस्तता के बीच विश्राम करें.

उपायः सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

शुभ रंगः सुनहरा नारंगी.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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