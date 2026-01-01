Gemini Horoscope 19 June 2026:पराक्रम चंद्रमा से मार्केटिंग कार्यों में मिलेगी सफलता और खुलेंगे आय के नए स्रोत

Gemini Horoscope 19 June 2026 Mithun Rashi: आज दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए परिस्थितियों को समझदारी से अपने पक्ष में करने का अवसर लेकर आएगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आपका ध्यान धन, बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर रहेगा. पिछले कुछ दिनों से जिन आर्थिक योजनाओं पर आप विचार कर रहे थे, उनमें आगे बढ़ने का मन बनेगा.

करियर और व्यापार

किसी पुराने निवेश, लेन-देन या रुके हुए भुगतान से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश के बाद संवाद कौशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. नौकरीपेशा लोगों को नए दायित्व मिलने की संभावना है, जबकि व्यापारियों को प्रचार, मार्केटिंग और नए ग्राहकों से लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप किसी नई योजना, कोर्स या कौशल को सीखने की सोच रहे हैं तो शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार के वरिष्ठ सदस्य की सलाह आर्थिक मामलों में लाभदायक सिद्ध होगी. प्रेम सम्बंध में जो बातें लंबे समय से मन में थीं, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ सहयोग और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को अध्ययन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतरता बनाए रखनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को नई ऊर्जा मिलेगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त जल सेवन आवश्यक रहेगा.

उपायः भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. हरे मूंग का दान या पक्षियों को दाना डालना शुभ रहेगा.

शुभ रंगः हरा.