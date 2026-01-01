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Aries Horoscope 19 June 2026: संपत्ति से जुड़े मामलों में दिखाई देगी प्रगति, दिखावे पर खर्च करने से बचें

Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज सुबह 10 बजे के बाद चंद्रमा का सिंह राशि में जाना आत्मविश्वास बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरेगी और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

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Aries Horoscope 19 June 2026: संपत्ति से जुड़े मामलों में दिखाई देगी प्रगति, दिखावे पर खर्च करने से बचें
मेष राशि: संवाद कौशल से मिलेंगे नए अवसर

Aries Horoscope 19 June 2026 Mesh Rashi: आज प्रातः 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत भावनात्मक संवेदनशीलता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ होगी. घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

यदि पिछले कुछ समय से घर या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें प्रगति के संकेत दिखाई देंगे. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यवसायियों के लिए ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने का समय रहेगा. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग बनेंगे.

परिवार और प्रेम

आपके द्वारा किया गया कोई पुराना प्रयास अब सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर सकता है. प्रेम संबंधों में उत्साह और गर्मजोशी बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय से प्रसन्नता मिल सकती है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, हालांकि दिखावे या विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन गर्मी और थकान का ध्यान रखें.

उपायः सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें. ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें.

शुभ रंगः नारंगी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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