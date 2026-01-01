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Pisces horoscope 19 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा दैनिक कार्यों में गति और सहकर्मियों का सहयोग

Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज सुबह का समय रचनात्मक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है. इसके बाद छठे भाव में चंद्रमा का गोचर कामकाज की गति तेज करेगा और नौकरीपेशा जातकों को बड़ी व्यस्तता देगा.

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Pisces horoscope 19 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा दैनिक कार्यों में गति और सहकर्मियों का सहयोग
किसी छोटे आयोजन से मन प्रसन्न रहेगा.

Pisces  horoscope 19 June 2026 meen rashi: आज मीन राशि वालों के लिए रचनात्मकता, संबंधों और आत्म-अभिव्यक्ति को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी. किसी रुके हुए कार्य में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

करियर और व्यापार

विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा और कला, संगीत या लेखन से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिलेगी. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा. कामकाज की गति तेज होगी और आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का परिणाम सकारात्मक मिलेगा. सहकर्मियों का सहयोग आपको कठिन कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा. व्यवसायियों को नियमित ग्राहकों से लाभ मिलेगा.

परिवार और प्रेम

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक खरीदारी से बचें. पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. किसी छोटे आयोजन से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. पानी की कमी और अनियमित दिनचर्या से बचें. हल्का भोजन और नियमित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. अनावश्यक तनाव लेने से बचें.

उपायः भगवान विष्णु का पूजन करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. अनावश्यक तनाव लेने से बचें. रचनात्मक गतिविधियों में समय देना मानसिक संतुलन बढ़ाएगा.

शुभ रंगः हल्का पीला, समुद्री हरा.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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