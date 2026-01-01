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Capricorn horoscope 19 june 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा दिलाएगा रणनीतिक विश्लेषण से सफलता और पुराना बकाया धन

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज सुबह साझेदारी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी. इसके बाद अष्टम चंद्रमा का गोचर आपके रणनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत करेगा और पूंजी निवेश में सावधानी बरतने की सलाह देगा.

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Capricorn horoscope 19 june 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा दिलाएगा रणनीतिक विश्लेषण से सफलता और पुराना बकाया धन
साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखना होगा जरूरी.

Capricorn horoscope 19 June 2026 makar rashi: आज मकर राशि वालों के लिए संबंधों, सहयोग और व्यावहारिक उपलब्धियों के बीच संतुलन बनाने का दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और महत्वपूर्ण संबंधों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. किसी करीबी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

व्यावसायिक साझेदारी में भी संवाद और पारदर्शिता लाभदायक सिद्ध होगी. यदि आप किसी समझौते पर काम कर रहे हैं, तो उसकी शर्तों को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक रहेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान गहराई वाले विषयों की ओर जाएगा. वित्तीय योजना, निवेश, भविष्य की सुरक्षा और संसाधनों के प्रबंधन पर विचार करने का समय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपकी विश्लेषण क्षमता की सराहना हो सकती है.

परिवार और प्रेम

व्यापारियों को साझेदारी और पूंजी निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए. परिस्थितियों को गहराई से समझना सफलता की कुंजी बनेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन मिश्रित लेकिन संभावनापूर्ण रहेगा. पुराने बकाया धन की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ गंभीर विषयों पर चर्चा होगी जिससे संबंधों में विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

बड़े खर्चों के विषय में जल्दबाजी उचित नहीं होगी. भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से धन प्रबंधन करना लाभकारी रहेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें ताकि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित न हो.

उपायः भगवान शिव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. सुबह ध्यान और योगाभ्यास से दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंगः स्लेटी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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