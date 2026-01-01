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Aquarius horoscope 19 june 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा लाएगा व्यापार में नए क्लाइंट्स और सामाजिक सक्रियता

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज सुबह के बाद सप्तम भाव का चंद्रमा महत्वपूर्ण साझेदारी और सामाजिक संपर्कों को सक्रिय करेगा. नए क्लाइंट्स से जुड़ने का यह बेहतरीन समय रहेगा.

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Aquarius horoscope 19 june 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा लाएगा व्यापार में नए क्लाइंट्स और सामाजिक सक्रियता
अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय दिलचस्प साबित हो सकता है.

Aquarius horoscope 19 June 2026 kumbh rashi: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों और दैनिक दिनचर्या में सुधार का संकेत दे रहा है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आपके कामकाज, स्वास्थ्य और दिनचर्या से जुड़े विषयों पर ध्यान बढ़ेगा. रुके हुए कार्यों को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है.

करियर और व्यापार

सही योजना बनाकर आप सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर मिलेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी, संबंध और सामाजिक संपर्कों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन हर समझौते को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी होगा. किसी नए क्लाइंट या सहयोगी के साथ जुड़ने का अवसर मिल सकता है.

परिवार और प्रेम

जीवनसाथी या किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. सामाजिक दायरे में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी. आर्थिक मामलों में दिन स्थिर रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में संवाद की भूमिका मजबूत रहेगी. जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय दिलचस्प साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य

किसी पुराने बकाया या लंबित भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है. मानसिक रूप से खुद को शांत रखने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम लेना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या का पालन करें.

उपायः भगवान शिव की आराधना करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें. सुबह ध्यान और श्वास अभ्यास से दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंगः नीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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