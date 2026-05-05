विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Horoscope 19 June 2026: सामूहिक कार्यों से मिलेगा बड़ा लाभ, अनचाहे खर्चों को नियंत्रित करना होगा आवश्यक

Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज सुबह सामाजिक संबंधों से बड़ा लाभ होगा. इसके बाद चंद्रमा का बारहवें घर में जाना रणनीतिक योजना और आंतरिक विश्लेषण के लिए उत्तम परिणाम लाएगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Horoscope 19 June 2026: सामूहिक कार्यों से मिलेगा बड़ा लाभ, अनचाहे खर्चों को नियंत्रित करना होगा आवश्यक
कन्या राशि: करियर में प्रगति के योग

Virgo Horoscope 19 June 2026 Kanya Rashi: आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए योजनाओं को आकार देने और भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे मित्रों, सामाजिक संबंधों और सामूहिक कार्यों से लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या प्रभावशाली व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए नई संभावनाओं का मार्ग खोल सकती है.

करियर और व्यापार

टीमवर्क से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. दूसरों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश के बाद आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों की तुलना में आंतरिक पक्ष की ओर अधिक केंद्रित हो सकता है. कार्यस्थल पर चल रही परिस्थितियों को समझने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा. जो लोग शोध, लेखन, परामर्श या रणनीतिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है. व्यावसायिक जीवन में पर्दे के पीछे की मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम देगी.

परिवार और प्रेम

किसी महत्वपूर्ण परियोजना की तैयारी शुरू हो सकती है जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी. अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं. रिश्तों के मामले में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. जीवनसाथी के साथ शांत वातावरण में समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य

किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रात को देर तक जागने से बचें और डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित रखें.

उपायः भगवान गणेश की पूजा करें. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें. रात को देर तक जागने से बचें और डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित रखें.

शुभ रंगः हल्का हरा.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com