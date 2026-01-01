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Sagittarius horoscope 19 june 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा देगा विदेश और ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा व्यापारिक लाभ

Dhanu Rashifal: धनु राशि के जातकों को आज सुबह के बाद नवम भाव के चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा. ज्ञान, विदेश यात्रा और ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कार्यों में अभूतपूर्व सफलता मिलने के योग हैं.

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Sagittarius horoscope 19 june 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा देगा विदेश और ऑनलाइन माध्यमों से बड़ा व्यापारिक लाभ
स्वास्थ्य के मामले में मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी.

Sagittarius horoscope 19 June 2026 dhanu rashi: आज का दिन धनु राशि के लिए परिवर्तन, आत्मविकास और नई संभावनाओं को स्वीकार करने का संकेत दे रहा है. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिससे साझा संसाधनों, निवेश, ऋण, बीमा या पारिवारिक आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा.

करियर और व्यापार

किसी पुराने वित्तीय विषय का समाधान निकल सकता है. यदि किसी दस्तावेज़, कानूनी प्रक्रिया या बैंकिंग कार्य में देरी हो रही थी, तो उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. प्रातः 10 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में उत्साह तथा विस्तार की ऊर्जा बढ़ने लगेगी. नए अनुभवों को अपनाने की इच्छा प्रबल होगी. शिक्षा, विदेश, यात्रा, प्रकाशन, मीडिया या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. व्यवसायियों को दूरस्थ क्षेत्रों, ऑनलाइन माध्यमों या नए बाजारों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की बजाय संवाद के माध्यम से बात रखना अधिक लाभकारी रहेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. जो लोग रिश्ते में हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा.

स्वास्थ्य

भावनात्मक आवेश में कोई आर्थिक प्रतिबद्धता लेने से बचना बेहतर रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी और समय प्रबंधन आवश्यक रहेगा.

उपायः भगवान विष्णु या श्रीहरि का पूजन करें तथा ॐ नमो नारायणाय मंत्र का जप करें. पीली दाल, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान शुभ रहेगा.

शुभ रंगः पीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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