विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Horoscope 18 June 2026: लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, मित्रों और संपर्कों से होगा फायदा

Kanya Rashifal: आज कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ, मित्रता और इच्छापूर्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. रुके हुए कार्यों में प्रगति हो सकती है और नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ने की संभावना है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Horoscope 18 June 2026: लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, मित्रों और संपर्कों से होगा फायदा
लाभ की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी.

Virgo Horoscope 18 June 2026 Kanya Rashi: कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो लाभ, मित्रता, नेटवर्क और इच्छापूर्ति का भाव माना जाता है. दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ हो सकती है. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आगे बढ़ने की संभावना रखता है. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है. नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा.

करियर और व्यापार में प्रगति के संकेत

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और योजना बनाने की क्षमता सराहनीय रहेगी. टीम के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप सामूहिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे और किसी नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. व्यवसाय करने वाले लोगों को नए ग्राहक या अवसर प्राप्त होने की संभावना है. साझेदारी से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक रहेगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो.

आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है या किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा जिससे वित्तीय संतुलन मजबूत होगा. निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. लाभ की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी.

रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे मानसिक तनाव कम होगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझदारी का माहौल रहेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ने और पढ़ाई में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य रहेगा सामान्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

उपाय

प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जप करें. हरी मूंग, हरी सब्जियां या पुस्तकें दान करें.

शुभ रंग

हल्का हरा.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Horoscope, Virgo Astrology, Kanya Arshifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com