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Scorpio horoscope 18 June 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, नए अवसर और मार्गदर्शन से बढ़ेगी प्रगति

Vrishchik Rashifal: आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लाभकारी साबित होगा. आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी संतुलन और सहयोग बना रहने की संभावना है.

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Scorpio horoscope 18 June 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, नए अवसर और मार्गदर्शन से बढ़ेगी प्रगति
किसी धार्मिक या शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

Scorpio horoscope 18 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य, ज्ञान, यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ हो सकती है और किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दे सकता है. मन में नई सीखने की इच्छा बढ़ेगी और आप अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे. किसी यात्रा की योजना बन सकती है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.

करियर और व्यापार में आएगी प्रगति

कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और रणनीतिक सोच का प्रभाव देखने को मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है, विशेषकर दूर के संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत हैं. खर्च सामान्य रहेंगे, लेकिन शिक्षा या यात्रा पर व्यय बढ़ सकता है. वित्तीय निर्णयों में धैर्य रखना लाभकारी रहेगा.

परिवार और रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. किसी धार्मिक या शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और विश्वास मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में समझदारी और सहयोग से संबंध और बेहतर होंगे. विद्यार्थियों को अध्ययन में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन

अधिक सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

उपाय

सुबह कुछ समय ध्यान और श्वास अभ्यास करें. भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का जप करें.

शुभ रंग

गहरा लाल.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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