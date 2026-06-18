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Sagittarius horoscope 18 June 2026: सतर्कता और धैर्य से बनेंगे काम, वित्तीय मामलों में रखें विशेष ध्यान

Dhanu Rashifal: आज धनु राशि के जातकों के लिए अचानक परिवर्तन और वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने का दिन रह सकता है. किसी पुराने विषय के दोबारा सामने आने से सोच-विचार बढ़ सकता है. धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय भविष्य में लाभकारी साबित होंगे.

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Sagittarius horoscope 18 June 2026: सतर्कता और धैर्य से बनेंगे काम, वित्तीय मामलों में रखें विशेष ध्यान
मानसिक तनाव और अधिक सोच से बचने की आवश्यकता है.

Sagittarius horoscope 18 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे अचानक परिवर्तन, गहन सोच और वित्तीय मामलों में सावधानी की आवश्यकता बढ़ जाती है. दिन की शुरुआत कुछ अनिश्चितताओं के साथ हो सकती है और मन में कई प्रकार के विचार एक साथ चल सकते हैं. किसी पुराने मामले का अप्रत्याशित रूप से पुनः सामने आना संभव है, जिसे शांत दिमाग से संभालना होगा. आप परिस्थितियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो सकती है.

करियर और व्यापार में रखें गोपनीयता

कार्यस्थल पर गोपनीयता और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक रहेगा. किसी सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति के साथ अत्यधिक जानकारी साझा करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की सलाह है, क्योंकि छोटी गलती भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है. व्यवसाय करने वाले जातकों को जोखिम भरे सौदों से दूरी रखनी चाहिए. किसी निवेश या वित्तीय लेन-देन में पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ें.

आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

आर्थिक स्थिति मिश्रित रह सकती है. आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. बीमा, टैक्स या पुराने भुगतान से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. धन प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक होगा, अन्यथा असंतुलन की स्थिति बन सकती है. आज का दिन बचत और सतर्कता पर आधारित रहेगा.

रिश्तों में संवाद बनाए रखें

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसे संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि संदेह की स्थिति तनाव बढ़ा सकती है. जीवनसाथी के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करने से स्थिति बेहतर रहेगी.

स्वास्थ्य पर दें ध्यान

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. मानसिक तनाव और अधिक सोच से बचने की आवश्यकता है. संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको बेहतर महसूस कराएगा.

उपाय

कुछ समय अकेले बैठकर आत्मचिंतन करें. भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.

शुभ रंग

पीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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