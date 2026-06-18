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Aries Horoscope 18 June 2026: घरेलू मामलों में मिलेगी राहत, परिवार का सहयोग बढ़ाएगा आत्मविश्वास

Mesh Rashifal: आज मेष राशि के जातकों के लिए घरेलू जीवन और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. किसी पुराने पारिवारिक या घरेलू मामले का समाधान मिलने से राहत महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सहयोग और समझदारी से आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.

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Aries Horoscope 18 June 2026: घरेलू मामलों में मिलेगी राहत, परिवार का सहयोग बढ़ाएगा आत्मविश्वास
मेष राशि आज का राशिफल

Aries Horoscope 18 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति भावनात्मक स्थिरता, घरेलू जीवन और मानसिक शांति से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी. दिन की शुरुआत कुछ धीमी रह सकती है. मन में विचारों की अधिकता रहेगी और निजी मामलों पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना बनती है. कार्यों में गति लाने के लिए आपको स्वयं को मानसिक रूप से व्यवस्थित करना होगा. किसी पुराने घरेलू विषय का समाधान सामने आ सकता है, जिससे राहत का अनुभव होगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भूमिका अहम हो सकती है.

करियर और कार्यक्षेत्र

कार्यस्थल पर दिन सामान्य लेकिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. सहकर्मियों के सहयोग से काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर नजर रख सकते हैं, इसलिए लापरवाही से बचना उचित होगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को ग्राहकों की मांग और सेवा गुणवत्ता पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी भी नए सौदे या निवेश में जल्दबाजी न करें.

धन और आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है. घर की मरम्मत, साज-सज्जा या आवश्यक वस्तुओं पर खर्च संभव है. धन प्रबंधन पर ध्यान देने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है. किसी पुराने वित्तीय मामले में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सहयोग बेहतर रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए पारिवारिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ सकती है.

उपाय

घर के मंदिर में माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और ॐ दुं दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग

सफेद.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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