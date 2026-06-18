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Libra horoscope 18 june 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, जिम्मेदारियों के साथ मिलेंगे नए अवसर

Tula Rashifal: आज तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है और महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर में प्रगति के साथ आर्थिक स्थिति भी संतुलित बनी रहने की संभावना है.

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Libra horoscope 18 june 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, जिम्मेदारियों के साथ मिलेंगे नए अवसर
नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होंगे.

Libra horoscope 18 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं. दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्तता के साथ हो सकती है और आपको अपने कामों को समयबद्ध तरीके से संभालना होगा. मन में लक्ष्य को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में आपकी भूमिका अहम हो सकती है और लोग आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे.

करियर और व्यापार में मिलेगा सहयोग

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभ देगा. किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए दिन स्थिर लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा. नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होंगे. किसी पुराने क्लाइंट या परिचित से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है.

आर्थिक स्थिति रहेगी संतुलित

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी. आय सामान्य गति से बनी रहेगी, लेकिन कार्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक रहेगा. अचानक निर्णय लेने से बचना उचित होगा.

रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां अधिक महसूस हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे तरीके से निभा पाएंगे. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी और भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है. गर्दन और पीठ से संबंधित हल्की परेशानी संभव है, इसलिए बैठने की मुद्रा पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

उपाय

मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और ॐ दुं दुर्गायै नमः का जप करें.

शुभ रंग

हल्का आसमानी नीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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