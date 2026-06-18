विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Horoscope 18 June 2026: धन संबंधी मामलों में बनेगी रणनीति, रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत

Mithun Rashifal: आज मिथुन राशि के जातकों के लिए धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Horoscope 18 June 2026: धन संबंधी मामलों में बनेगी रणनीति, रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत
किसी पुराने सौदे या अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं.

Gemini Horoscope 18 June 2026 Mithun Rashi: मिथुन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषयों को सक्रिय करती है. दिन की शुरुआत कुछ गंभीर विचारों के साथ हो सकती है, विशेषकर आर्थिक मामलों को लेकर मन में योजना बनने की संभावना रहेगी. आप अपनी बातों को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे दूसरों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण चर्चा संभव है, जिसमें किसी निर्णय पर सहमति बनने के संकेत मिलते हैं.

कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सक्षम रहेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों की मांग के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करना लाभकारी रहेगा. किसी पुराने सौदे या अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा.

संबंधों के मामले में दिन संतुलित रहेगा. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और किसी घरेलू विषय पर आपकी राय को महत्व मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे संबंधों में स्थिरता आएगी.

स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिक मीठा या भारी भोजन करने से बचना चाहिए. गले या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए दिनचर्या को नियमित रखना आवश्यक है.

उपाय:

तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और ॐ विष्णवे नमः का 108 बार जप करें. गुड़, चना या पीले फल किसी जरूरतमंद को देना शुभ रहेगा.

शुभ रंग:

हल्का पीला.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Horoscope, Gemini Astrolgy, Mithun Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com